2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

2023 Kurbanlık Dana Fiyatları

Yapılan tahminlere göre, 2023 yılında ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebilir.