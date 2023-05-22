2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...
2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatları hakkında güncel bilgilere ulaşın. 2023 yılında kurbanlık dana, kuzu, koyun gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Vatandaşlar, "2023 kurbanlık dana ne kadar?" ve "Kurbanlık koyun fiyatları 2023 yılında kaç TL olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Vatandaşlar, "2023 kurbanlık dana ne kadar?" ve "Kurbanlık koyun fiyatları 2023 yılında kaç TL olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.
22.05.2023 12:32 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:33
Her yıl Kurban Bayramı'na yaklaşırken, vatandaşlar uygun fiyatlarla kaliteli kurbanlık bulabilmek için arayış içine girerler. 2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatlarını öğrenmek için güncel bilgilere göz atalım.
2023 Kurbanlık Tosun Fiyatları
Öte yandan, 2023 yılında kurbanlık tosun fiyatlarının 40.000 TL ile 100.000 TL arasında olması öngörülüyor. Tosun fiyatları da kurban fiyatları gibi çeşitlilik göstermekte olup hayvanın özelliklerine, sağlık durumuna ve satıldığı bölgeye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.