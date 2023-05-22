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Haberler Ekonomi 2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatları hakkında güncel bilgilere ulaşın. 2023 yılında kurbanlık dana, kuzu, koyun gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Vatandaşlar, "2023 kurbanlık dana ne kadar?" ve "Kurbanlık koyun fiyatları 2023 yılında kaç TL olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Vatandaşlar, "2023 kurbanlık dana ne kadar?" ve "Kurbanlık koyun fiyatları 2023 yılında kaç TL olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

takvim.com.tr
22.05.2023 12:32 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:33
2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

Her yıl Kurban Bayramı'na yaklaşırken, vatandaşlar uygun fiyatlarla kaliteli kurbanlık bulabilmek için arayış içine girerler. 2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatlarını öğrenmek için güncel bilgilere göz atalım.

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2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

2023 Kurbanlık Dana Fiyatları

Yapılan tahminlere göre, 2023 yılında ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebilir.

2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

Özellikle büyük şehirlerde kurban fiyatlarının diğer illere kıyasla daha yüksek olması, vatandaşları daha uygun fiyatlı kurbanlık koyunları araştırmaya yönlendiriyor. Bu durum da sektördeki rekabeti artırıyor.

2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

2023 Kurbanlık Tosun Fiyatları

Öte yandan, 2023 yılında kurbanlık tosun fiyatlarının 40.000 TL ile 100.000 TL arasında olması öngörülüyor. Tosun fiyatları da kurban fiyatları gibi çeşitlilik göstermekte olup hayvanın özelliklerine, sağlık durumuna ve satıldığı bölgeye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel dana, koç ve koyun fiyatları! 40.000 TL ile 100.000 TL arasında...

Vekaletle Kurban Kesmi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ait vekaletle kurban kesimi bedeli henüz açıklanmamıştır. Geçtiğimiz yıl, vekalet yoluyla kurban kesim bedeli olarak yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için ise bin 800 lira belirlenmişti.

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