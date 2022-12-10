2023 kalem kalem 4A SSK, 4B Bağkur, Esnaf, Tarım emekli zammı tablosu! DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ!
Emekli ve memur maaş zammı enflasyon farkı merak edilerek araştırılıyor. Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Son 5 aylık enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarına ocakta yapılacak zamlarla ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşları ne kadar olacak? 2023 kalem kalem 4A SSK, 4B Bağkur, Esnaf, Tarım emekli zammı tablosu!
Milyonlarca emekli ve memurun gözü ocak ayında verilecek zamlı maaşlara çevrildi. Zam takvimi giderek yaklaşırken, SSK Bağkur ve memurların yeni zamla ilgili araştırması artıyor. Masada zam oranlarıyla alakalı farklı farklı formüller var. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı da masada ele alınan konular arasında yer aldı. Peki, 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memurun zam oranı ne olacak? İşte merak edilenler!
ENFLASYON BELİRLEYİCİ
Ocak ayı başında belli olacak bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya koyacak. Bu veri memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını da gösterecek. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme gündemde... Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen 3 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin artırılması söz konusu. Memurların ve emeklilerinin zam oranına bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.
KİM, NE ALACAK?
Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14..05 olurken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 15.11'e ulaştı. Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipucu veriyor. İşte enflasyon ve ek iyileştirme tahminleri zam formülleri...
İŞTE TAHMİNLER
TAHMİN 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.