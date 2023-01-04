2023 hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚭OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Hangi markalara zam var?
Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı Ocak ayının ilk günlerinden itibaren merak edilenler arasında bulunuyor. Tütün ürünleri kullanan kişiler sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki son gelişmeleri takip ediyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi markalara zam var? 3 Ocak güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var şeklindeki soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Ocak ayına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Sosyal medyaki iddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar artış gösteriyor. Tütün ürünlerinde herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. İşte 3 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları
ALKOL VE SİGARADA ÖTV NE KADAR ARTACAK? ENFLASYON ORANI SONRASI RAKAM BELLİ OLDU
Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.
Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,30 oranında gerçekleşti.
Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.
Kesin artış oranı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.
Sigaranın Zararları Nelerdir?
Sigaranın zararları küçümsenmeyecek kadar fazla ve etkilidir. İşte bilinen ve bilinmeyen sigaranın zararları şöyle sıralanmaktadır;
Kalp ve damarlar zarar görmektedir.
Kalp ve damarın görmüş olduğu bu zarar tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara sebebiyet vermektedir.