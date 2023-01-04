2023 hangi sigaraya kaç TL zam geldi?🚭OCAK 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu? Hangi markalara zam var?

ALKOL VE SİGARADA ÖTV NE KADAR ARTACAK? ENFLASYON ORANI SONRASI RAKAM BELLİ OLDU

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,30 oranında gerçekleşti.



Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.



Kesin artış oranı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.