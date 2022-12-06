2023 asgari ücrette yeni RAKAM! 4 KRİTİK ŞEMA masada! Enflasyon oranıyla 2023 Ocak ZAM ATAĞI!

ENFLASYONA BAKILIRSA

Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti. Halen net asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş.

Yüzde 84.39 olan yıllık enflasyon Ocak ayındaki 4 bin 253 lira 40 kuruş olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7 bin 842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8 bin 268 lira seviyesine ulaşabilecek.

Eğer halen 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39'luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10 bin 142 lira seviyesi görülebilecek.