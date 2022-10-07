2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonalrca kişi asgari ücret zammını heyecanla beklerken yeni rakamlar ortaya çıktı. Gelirlerin ciddi derecede artacağının müjdesi verildi. Bu durumun ardından sosyal medyada asgari ücretin 9.900, 10 bin TL olacaüı konuşuluyor. Peki, asgari ücret 10 bin tl olur mu? Asgari ücrete %80 zam gelirse ne olur? İşte tüm merak edilenler...