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Haberler Ekonomi 2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

2023 asgari ücret zammı büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam için yeni rakamlar ortaya çıktı. Asgari ücretin yeni yılda zamlı olarak 10 bin TL'yi bulacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında asgari ücret zammı hakkında yeni açıklamalarda bulundu! İşte 2023 asgari ücret zammı hakkında tüm emrak edilenler...

takvim.com.tr
07.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 07.10.2022 13:02
2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonalrca kişi asgari ücret zammını heyecanla beklerken yeni rakamlar ortaya çıktı. Gelirlerin ciddi derecede artacağının müjdesi verildi. Bu durumun ardından sosyal medyada asgari ücretin 9.900, 10 bin TL olacaüı konuşuluyor. Peki, asgari ücret 10 bin tl olur mu? Asgari ücrete %80 zam gelirse ne olur? İşte tüm merak edilenler...

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2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYEN TÜİK ENFLASYON ORANI

TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3.08, yıllık yüzde 83,45 arttı. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar tahmini 19,51 liraya geriledi. Enflasyon tahmini ise 20 ay aradan sonra ilk kez düşerek yüzde 67,73 oldu.

2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

ASGARİ ÜCRETE %67 ZAM YAPILIRSA NE OLUR?

2023'te %67 zam yapılırsa asgari ücret - 9.185 TL

2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

ASGARİ ÜCRETE %83 ZAM YAPILIRSA MAAŞLAR NE OLUR?

Asgari ücrete enflasyona göre zam yapıldığında 10 bin TL üzerine çıkıyor.

2023 Asgari ücrette İLK TAŞ ATILDI! 10 BİN TL YILBAŞI PİYANGOSU! Memura, emekliye, işçiye %40, %50,%80 MAAŞ HESABI ortaya çıktı!

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün" dedi.

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