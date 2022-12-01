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Haberler Ekonomi 2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...

2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya geldi. Programda, net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı. İşte 2023 Aralık asgari ücret takcimi ve zamlı maaşlar...

takvim.com.tr
01.12.2022 16:37 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:37
2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...

Sendikalar müzakerelere 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren dünyasında ise refah payını da kapsayan artışla asgari ücretin 8 bin - 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi eğilimi var.

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2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...

EN AZ 13 BİN TL

Türk-İş evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın hayat pahalılığına 10 bin 171,17 TL'lik bir ücretle karşı koyabileceğini savunuyor. Tespit Komisyonu'nda olmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise, yoksulluk sınırının 26 bin 123 lira olduğundan hareketle, asgari ücretin en az 13 bin olmasını istiyor.

2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...

8 BİN TL'NİN ALTINDA KALMAYACAK

Yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 5 bin 500 TL'den 7 bin 700 TL'ye, yüzde 50 oranında artışla ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak. Genel öngörü 8 bin TL'nin altında kalmayacağı yönünde.

2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...

YÜZDE 30 ZAM
Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...

ASGARİ ÜCRET TAKVİMİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

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