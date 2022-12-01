2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu! Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bir araya geldi. Programda, net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı. İşte 2023 Aralık asgari ücret takcimi ve zamlı maaşlar...
01.12.2022 16:37 - Son Güncelleme: 01.12.2022 16:37
EN AZ 13 BİN TL
Türk-İş evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın hayat pahalılığına 10 bin 171,17 TL'lik bir ücretle karşı koyabileceğini savunuyor. Tespit Komisyonu'nda olmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise, yoksulluk sınırının 26 bin 123 lira olduğundan hareketle, asgari ücretin en az 13 bin olmasını istiyor.