Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ! Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında...

2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ! Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında...

2023 asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Enflasyonun üzerinde artış sinyalleri gelirken, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. 5.500 TL olan asgari ücret için milyonlarca işçi geri sayıma başladı. İşte 2023 Ocak agsari ücret zammı ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
10.10.2022 14:05 - Son Güncelleme: 10.10.2022 14:05
2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ! Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında...

Asgari ücrete enflasyonun üstünde artış olacağının sinyali geldi. Hem enflasyon beklentileri hem yansıtma formüllerine göre net asgari ücretin 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ! Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında...

YILLIK ENFLASYON YANSITILIRSA

* Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65 zam ile 7.018,11 liraya çıkabilecek. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında genellikle enflasyonun 5-7 puan üstünde artışlar yapıldığı görülüyor. Aynı çizgide devam edilirse asgari ücret 7.230,78-7.315,85 lira aralığına çıkabilecek. Eğer 10 puan üstüne çıkılırsa da asgari ücret yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak.

2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ! Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında...

ASGARİ ÜCRET 7.559 TL

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.73 oldu. Bu artış Ocak ayında 4.253,40 lira olan ücrete yansıtılırsa, yeni asgari ücret 7.134,23 liraya ulaşacak. Asgari ücret, 5 puan ilave edilmesi halinde 7.346,90, 7 puan ilave edilirse 7.431,97, 10 puan eklenirse 7.559,57 lira seviyesine çıkacak.

2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ! Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında...

ASGARİ ÜCRET 7.821 TL

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.88 olarak yer aldı. Bu oran yansıtılırsa yeni asgari ücret Ocak'taki 4.253,40 liradan 7.395,81 lirayı bulacak. Bu tahmine 5 puan eklenirse net asgari ücret 7.608,48 liraya, 7 puan ilave edilirse 7.693,55 liraya, 10 puan eklenirse 7.821,15 liraya yükselecek.

2023 Asgari ücrette 10 bin TL FORMÜLÜ! Maaş hesabı FORA EDİLDİ! Emeklisi, memuru, işçisine %65 ZAM! EK ZAMLA birlikte yılbaşında...

YILLIK ENFLASYON MEVCUT ÜCRETE YANSITILIRSA

2022 yılı enflasyon tahmininin mevcut asgari ücrete eklenmesi üzerinde de duruluyor. Temmuz ayında net 5.500,35 liraya çıkan asgari ücret bu durumda enflasyon tahminlerine göre şöyle değişecek:

SON DAKİKA