2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR! Rakamlar GELDİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! 2023'te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?
2023 Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda zam oranını kendisinin duyuracağını açıklamıştı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılarda son aşama tamamlandı. Milyonların beklediği 2023 asgari ücret herkese rahat bir nefes aldıracak. Peki, 2023 Ocak'ta kim ne kadar alacak? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Tüm gözler bugün yapılacak açıklamadaydı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret kararı ne oldu? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret bugün belli oluyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi.
Erdoğan "Büyük ihtimalle bugün (22 Aralık) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.
2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak.