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Haberler Ekonomi 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR! Rakamlar GELDİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! 2023'te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR! Rakamlar GELDİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! 2023'te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

2023 Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda zam oranını kendisinin duyuracağını açıklamıştı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılarda son aşama tamamlandı. Milyonların beklediği 2023 asgari ücret herkese rahat bir nefes aldıracak. Peki, 2023 Ocak'ta kim ne kadar alacak? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
22.12.2022 10:11 - Son Güncelleme: 22.12.2022 10:11
2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Rakam netleşti, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücreti AÇIKLADI! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Tüm gözler bugün yapılacak açıklamadaydı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret kararı ne oldu? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

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2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Rakam netleşti, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücreti AÇIKLADI! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret bugün belli oluyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin bugün açıklanacağını söyledi.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Rakam netleşti, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücreti AÇIKLADI! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

Erdoğan "Büyük ihtimalle bugün (22 Aralık) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Rakam netleşti, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücreti AÇIKLADI! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Rakam netleşti, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücreti AÇIKLADI! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

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