2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR! Rakamlar GELDİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! 2023'te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Tüm gözler bugün yapılacak açıklamadaydı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret kararı ne oldu? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!