2023 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? 2023 zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?

Engelli maaşları son dakika merak edilip araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla birlikte yeni engelli aylığı maaşları da bu açıdan belli oluyor. Peki, 2023 zamlı engeli aylığı ne kadar oldu? 2023 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar!