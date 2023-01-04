2023 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? 2023 zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu?
2023 Ocak memur ve emekli zammının belirlenmesiyle pek çok ödemede yaşanacak artışlar da merak konusu oluyor. Engelli aylığı bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 zamlı engeli aylığı ne kadar oldu? 2023 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar!
Engelli maaşları son dakika merak edilip araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla birlikte yeni engelli aylığı maaşları da bu açıdan belli oluyor. Peki, 2023 zamlı engeli aylığı ne kadar oldu? 2023 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? Ocak zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar!
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?
Engelli aylığı %25 zamlı
- % 40-69 arası 1.533,36
- % 70 ve üstü 2.300,05
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Engelli aylığı alınabilmesi için kişinin engel oranının en az %40 olması gerekmektedir. 2022 yılında engelli maaşı ne kadar olduğu merak edilen konulardan birisidir. Engelli aylığı 2022 yılında açıklanan maaş %40 - %69 engel oranına sahip olanlar için 1226,69 TL, engel oranı %70 ve üzeri olan kişiler için ise 1840,03 TL olarak belirlenmiştir.