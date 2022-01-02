2022'de en az ve en çok promosyon veren bankalar belli oldu! Emekliler dikkat bankalar harekete geçti: 2.500 TL, 2.100 TL, 1.750 TL...

Emekliler dikkat bankalar harekete geçti! 2022'de en az ve en çok promosyon veren bankalar belli oldu. Ocak ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli vatandaş bankaların promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıf Bank, TEB ve diğer bankaların ne kadar promosyon verdiği merak ediliyor. Son olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanya düzenlemişti. Gözler bu kez 2022 yılının kampanyalarına çevrildi. Pek en çok promosyon veren banka hangisi? Maaşımı hangi bankadan almalıyım? İşte yanıtları...