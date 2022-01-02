2022'de en az ve en çok promosyon veren bankalar belli oldu! Emekliler dikkat bankalar harekete geçti: 2.500 TL, 2.100 TL, 1.750 TL...
Bankaların promosyon yarışları devam ediyor. Emekli müşteri çekebilmek için en fazla promosyonu vermeye çalışan bankalar Ocak ayının gelmesiyle tek tek son dakika açıklamalarda bulunuyor. Hem kamu hem de özel bankalar harekete geçti. 2022 yılında hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak konusuydu, beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. İşte en düşük ve en yüksek promosyon veren bankalar....
Emekliler dikkat bankalar harekete geçti! 2022'de en az ve en çok promosyon veren bankalar belli oldu. Ocak ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli vatandaş bankaların promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıf Bank, TEB ve diğer bankaların ne kadar promosyon verdiği merak ediliyor. Son olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar kampanya düzenlemişti. Gözler bu kez 2022 yılının kampanyalarına çevrildi. Pek en çok promosyon veren banka hangisi? Maaşımı hangi bankadan almalıyım? İşte yanıtları...
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıf Bank, TEB ve diğer bankalar aracılığı ile alan müşterilere yüksek promosyon ödeme sözü veriliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon sunuyor?
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.