2022'de başvuru ekranı yeniden açıldı! 16 yaşına gelen her gence 3 bin TL'ye yakın harçlık verilecek resmen duyuruldu! 81 ilde...
15 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor. İŞKUR 2022 yılı için de harekete geçti. Yeni yılda iş arayanlara İŞKUR'dan büyük fırsat. İŞKUR tarafından başlatılan İş başı eğitim programları kapsamında hem meslek öğreniliyor hem de maaş alınıyor. Türkiye'nin 81 ilinden mücarat edilebiliyor. Vatandaşlar İŞKUR tarafından yerleştirilen işlerde 9 aya kadar çalışabilir ve mesleğinde deneyim kazanabilir. İŞKUR iş başı eğitim programlarında alık 2 bin 608 TL'ye kadar ödeme yapıyor. İşte program ve başvuru hakkında tüm detaylar...
2022'de de başvurular alınıyor. İŞKUR her yıl 15 yaşını tamamlayan her gence imkan sağlıyor. İş başı eğitim programları kapsamında mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilmeleri amaçlanıyor. Programda gençler hem iş öğreniyor hem de harçlık alıyor. Başvurusu kabul edilenlere 3 bine yakın ödeme yapılıyor. Her yıl yüzlerce kişi programa katılım gösteriyor. İşte 2022 yılında İŞKUR iş başı eğitim programı hakkında detaylı bilgiler...
Özellikle pandemi döneminde iş bulmakta zorlanan vatandaşlara İŞKUR'dan yardım eli uzanmaya devam ediyor. İşsizler için İş başı eğitim programları düzenleniyor. Böylelikle de hem mesleklerinde deneyim kazanılıyor hem de ödeme alınıyor.
İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanma şartları ise şöyle;
İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak