2022’de başvuru ekranı yeniden açıldı! 16 yaşına gelen her gence 3 bin TL’ye yakın harçlık verilecek resmen duyuruldu! 81 ilde...

2022'de de başvurular alınıyor. İŞKUR her yıl 15 yaşını tamamlayan her gence imkan sağlıyor. İş başı eğitim programları kapsamında mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilmeleri amaçlanıyor. Programda gençler hem iş öğreniyor hem de harçlık alıyor. Başvurusu kabul edilenlere 3 bine yakın ödeme yapılıyor. Her yıl yüzlerce kişi programa katılım gösteriyor. İşte 2022 yılında İŞKUR iş başı eğitim programı hakkında detaylı bilgiler...