2022'de 34 bin TL hesaplarda! Bağkur'lunun (4B) 1 yıllık prim ödemesi de karşılanacak! 1 Haziran 2018 sonrası sigorta girişi olanlar... Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB), genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşviğine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Kendi işini kurmak isteyen gençlere verilen ve 2022'de 34 bin lirayı bulacak vergi ve prim teşviği hakkında detaylar belli oldu. 29 yaşını geçmemiş girişimcilere uygulanan bu teşvik hakkında tüm bilgilere haberimizde yer verdik. İşte şartlar ve kapsamlar...