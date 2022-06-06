2022 ZAMLI öğretmen maaşları! Öğretmene 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1 öğretmen maaşı kaç TL oldu?

4/1, 9/1, 3/1, 6/1 ÖĞRETMEN TEMMUZ MAAŞI NE KADAR?

2022 yılının Temmuz ayında tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de zam yapılacak. 2022 Temmuz ayı enflasyon farkı 5 aylık dönemde yüzde 28,14 olarak hesaplandı. 5 aylık neflsyon verilerine göre; 5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64, 5 aylık memur zammı 35,14 olacak.