2022 yılı emekliye bayram ikramiyesi rakamı basına sızdı! Zam jesti geliyor! Bağ-Kur, SSK bayram ikramiyesi zammı var mı?

Uzmanların ise bu konuda tahminleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Emekli maaşına ek desteklerin bir an önce tatmin edici seviyelerle hesaplara aktarılmasını bekleyen çok sayıda emekli ise 2022 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağını merak ediyor.