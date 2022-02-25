2022 yılı emekliye bayram ikramiyesi rakamı basına sızdı! Zam jesti geliyor! Bağ-Kur, SSK bayram ikramiyesi zammı var mı?
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. Maaş zammını yetersiz gören birçok vatandaş ise maaşa ek yapılan ikramiye ödemelerini araştırmaya başladılar. Bankaların emekli müşterilerine özel sunduğu 2.500 TL'ye kadar olan emekli nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra iki bayram öncesinde hesaplara 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesine ne kadar zam geleceği merak edilmeye başladı. İşte bankaların en yüksek emekli ikramiye oranları ve 2022 bayram ikramiyelerinde son durum.
25.02.2022 09:19 - Son Güncelleme: 25.02.2022 09:19
2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilen ikramiyeler için zam beklentisi bir hayli artmış durumda. Özellikle yeni yılda gelen birçok zam sonrasından maaşlarını yetirmekte zorlanan emeklilerin bayram ikramiyelerinde de yüksek seviyelerinde zam yapılmasına ilişkin beklentileri dikkat çekiyor.
Garanti Bankası 2.500 TL Promosyon
Garanti BBVA tarafından emekli maaşına ek destek arayanlara 2.500 TL ikramiye ödemesi yapılması hedefleniyor. 28 Şubat tarihine kadar başvuru işlemlerini yaparak emekli maaşlarını taşımayı taahhüt eden tüm emeklilerin yararlanabildiği promosyon ödemeleri dikkat çekiyor.