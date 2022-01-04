2022 yılı 4D'li işçi maaşları ne kadar? Taşeron işçi son dakika maaşları kaç TL oldu? İlave tediye ikramiye ödemesi tarihi...
Devlete ait şirket veya kurumlarda görev yapan ya da belediyelerde işçi statüsünde çalışan personellerin 3 Ocak'ta açıklanan TÜİK verilerine göre alacakları zam ve ilave tediye oranları da merak edilmeye başladı. Her yıl yapılan taşeron işçilere yapılan tediye ödemelerinde 2022 yılı için tarihler ise araştırılmaya başladı. Kamu işçilerinin merak beklediği tediye ödemelerinde yeni tarihler dikkat çekiyor. İşte ilave tediye ikramiyeleri hakkında merak edilen detaylar.
Tediye Ödemesi Ne Kadar Verilecek?
Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye ve ek ödemeler (yol, fazla mesai, yemek vb.) ilave ödemeler olmadan, brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar tediye ödemesi yapılmaktadır. Hesaplamalar sırasında SGK primi ile gelir ve damga vergileri de hesaplamalara dahil edilerek kesinti yapılmaktadır.
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Yılın ilk yarısı için 26 günlük tutar ödenir. İkinci yarısında ise 26 günlük tutar daha ödenmektedir. Buna göre gelir vergisi yüzde 15 olarak hesaplanarak brüt maaş net tediye taksit ödemelerinde (52 – 13 gün) oranlar şu şekildedir:
- 3.577,50 – 4.4333,15 – 1.108,28
- 3.750 – 4.646,91 – 1.161,73
- 4.000 – 4.956,59 – 1.239,14
- 4.250 – 5.266,63 – 1.316,65
- 4.500 – 5.576,30 – 1.394,07
- 5.000 – 6.196,01 – 1.548,99
- 6.000 – 7.435,06 – 1.858,77