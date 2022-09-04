2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak! Netleşti ve başvurular başladı!
İŞKUR doğrultusundan oluşturulan açıklama kapsamında iş başı eğitim programları kapsamında 5.100 TL'ye varan ödemeler gerçekleşecek. Başvurular İŞKUR şubeleri üzerinden yapılıyor. İŞKUR şubelerine gidilere başvurunuzu tamamlayabilir. Siz de 5.100 TL harçlığınızı basitçe alabilirsiniz.
04.09.2022 09:31 - Son Güncelleme: 04.09.2022 09:32
İŞKUR gereksinim sahibi vatandaşlara görkemli bir hizmet vererek aylık 5.100 TL harçlık ödemesi sunuyor. Bu da iş bulmak isteyenlerin karşısına seçenek fırsatların çıkmasını da olası kılıyor. Elbette ki bu ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanmak amacıyla işbaşı programlarına dahil olmak gerekmektedir. Peki, işbaşı programlarının zamanı ne kadardır? İşte detaylar!
İşbaşı Programlarının Süresi
Kişilerin en çok sorduğu sorulardan birisi de işbaşı programlarının ne kadar süreceği sorusudur. İşbaşı programlarının ne kadar süreceği ile ilgili İŞKUR açıklamalarda bulundu.
Genellikle haftalık olarak 6 günü aşmamak üzere haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde programların gerçekleşeceği İŞKUR doğrultusundan belirlenmiş oldu.