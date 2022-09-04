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Haberler Ekonomi 2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak! Netleşti ve başvurular başladı!

2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak! Netleşti ve başvurular başladı!

İŞKUR doğrultusundan oluşturulan açıklama kapsamında iş başı eğitim programları kapsamında 5.100 TL'ye varan ödemeler gerçekleşecek. Başvurular İŞKUR şubeleri üzerinden yapılıyor. İŞKUR şubelerine gidilere başvurunuzu tamamlayabilir. Siz de 5.100 TL harçlığınızı basitçe alabilirsiniz.

takvim.com.tr
04.09.2022 09:31 - Son Güncelleme: 04.09.2022 09:32
Netleşti ve başvurular başladı! 2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak

İŞKUR gereksinim sahibi vatandaşlara görkemli bir hizmet vererek aylık 5.100 TL harçlık ödemesi sunuyor. Bu da iş bulmak isteyenlerin karşısına seçenek fırsatların çıkmasını da olası kılıyor. Elbette ki bu ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanmak amacıyla işbaşı programlarına dahil olmak gerekmektedir. Peki, işbaşı programlarının zamanı ne kadardır? İşte detaylar!

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Netleşti ve başvurular başladı! 2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak

İşbaşı Programlarının Süresi

Kişilerin en çok sorduğu sorulardan birisi de işbaşı programlarının ne kadar süreceği sorusudur. İşbaşı programlarının ne kadar süreceği ile ilgili İŞKUR açıklamalarda bulundu.

Netleşti ve başvurular başladı! 2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak

Programların günden ez 5 en çok ise 8 saat olacağı İŞKUR doğrultusundan açıklandı.

Netleşti ve başvurular başladı! 2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak

Genellikle haftalık olarak 6 günü aşmamak üzere haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde programların gerçekleşeceği İŞKUR doğrultusundan belirlenmiş oldu.

Netleşti ve başvurular başladı! 2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak

İşbaşı Eğitim Programlarına Katılma Şartları Nelerdir?

İşbaşı eğitim programlarına katılmak amacıyla vatandaşlar belli başlı şartları taşımaları gerekiyor. Aksi halde programlara katılamaz. Kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir;

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