2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur ve emekli memur maaşları:
Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 2022 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!
Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Haziran ayı enflasyon oranıyla 2022 Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En merak edilen meslek grupları arasında bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları yer aldı. Peki, 2022 Temmuz zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!
En düşük memur maaşı 9 bin TL, en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu!
SSK 2000 SONRASI 3500 TL
SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL
BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
EVDE BAKIM 3340 TL
%70 ve üzeri ENGELLİ MAAŞ 1842 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi.