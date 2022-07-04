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Haberler Ekonomi 2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur ve emekli memur maaşları:

2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur ve emekli memur maaşları:

Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 2022 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
04.07.2022 12:33 - Son Güncelleme: 04.07.2022 12:33
2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Haziran ayı enflasyon oranıyla 2022 Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En merak edilen meslek grupları arasında bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları yer aldı. Peki, 2022 Temmuz zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

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2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI 4 TEMMUZ GÜNÜ SAAT 10:00'DA NETLEŞTİ

SON DAKİKA EMEKLİ MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!

2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

En düşük memur maaşı 9 bin TL, en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu!

SSK 2000 SONRASI 3500 TL
SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL
BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
EVDE BAKIM 3340 TL
%70 ve üzeri ENGELLİ MAAŞ 1842 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 133 ZAM

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi.

2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.

2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

EMEKLİ ZAM ALACAK MEMUR ENFLASYON FARKI

En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi.

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