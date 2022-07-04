2022 Temmuz bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, vaiz, imam maaşı kaç TL oldu? TÜİK TEFE TÜFE Temmuz zamlı memur ve emekli memur maaşları:

Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Haziran ayı enflasyon oranıyla 2022 Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en yüksek memur maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En merak edilen meslek grupları arasında bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları yer aldı. Peki, 2022 Temmuz zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!