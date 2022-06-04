2022 Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi! Camel, Kent, LM, Winston, Parliament, Marlboro sigaraya zam var mı? 4 Haziran hangi sigaraya zam geldi?
Sigara fiyatları günün ilk saatleriyle merak konusu oldu. Gündemde sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeler merak edilerek arama motorunda sorgulanıyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? İşte 4 Haziran Philip Morris JTİ sigara fiyat listesi
04.06.2022 15:40 - Son Güncelleme: 04.06.2022 15:40
Sigara ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak edildi. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston sigaraya zam var mı? 4 Haziran Philip Morris JTİ sigara fiyat listesinde son durum nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...