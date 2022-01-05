2022 öğretmen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı öğretmen maaşları zammı!

Böylece öğretmen maaşları da yüzde 30,5 oranında zamlı olarak 2022 Ocak ayından itibaren ödenmeye başlayacak. Söz konusu yeni zam oranı aynı zamanda emekli öğretmen ve diğer tüm emekli memurların maaşlarına da yansıtılacak.

