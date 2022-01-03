2022 Ocak ayı polis maaşları zammı! 2022 polis maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 Emekli Polis Maaşı Ne Kadar Oldu?

Türkiye'deki tüm memur ve memur emeklilerinin 2022 Ocak ayından itibaren ilk 6 ay için alacakları zamlı maaş oranları TÜİK'in yeni verileri açıklamasının ardından belli oldu. Buna göre 2021 yılında 4 bin 205 TL alan bir emekli polis memurunun (8/1) maaşı, 5 bin 283 TL'ye yükselmiş oldu.