2022 Ocak ayı öğretmen maaşları zammı! 2022 öğretmen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?
TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklaması, 2022 memur ve emekli maaş oranlarının netleşmesini sağladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre en düşük öğretmen ve emekli öğretmen maaşları da toplu sözleşme kapsamında uygulanacak yüzde 7,5 oranında ek zamla birlikte hesaplanacak. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2022 öğretmen ve emekli öğretmen maaşları.
2022 Öğretmen Maaşlarında Son Durum!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının son enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaş oranları belli oldu. Ocak ve Haziran dönemlerinde uygulanacak zam oranları, toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 5'lik oranın da yüzde 7,5 olarak yukarı çekilmesinin ardından artış gösterdi.
Böylece öğretmen maaşları da yüzde 30,5 oranında zamlı olarak 2022 Ocak ayından itibaren ödenmeye başlayacak. Söz konusu yeni zam oranı aynı zamanda emekli öğretmen ve diğer tüm emekli memurların maaşlarına da yansıtılacak.
2022 Öğretmen Maaşı Ne Kadar?
Memur maaşları için belirlenen yüzde 30,5 oranında zamlar öğretmen maaşlarına da 2022 Ocak ayından itibaren yansıtılmaya başlayacak. 1/4 dereceden bir öğretmen için yeni yıldan itibaren belirlene zamlı maaş miktarı 8 bin 590 TL olarak belirlendi.