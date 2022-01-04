2022 Ocak ayı mühendis zammı! 2022 mühendis maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

2022 Yeni Mühendis Maaşları Ne Kadar Oldu?

2022 yılına ilişkin memur ve emekli maaşlarına gelen yeni zam oranlarının belli olmasının ardından mühendislerin alacakları maaşları da belli oldu. Ocak 2022'den itibaren uygulanacak yeni zam oranlarına göre (1/4) mühendis maaşı 11 bin 349 TL'ye çıkarıldı. Derece, unvan, eş ve çocuk durumuna göre diğer tüm kadrolarda olduğu gibi mühendis kadrolarında da verilecek destekler ve ek zamların oranları değişiklik gösterecektir.

