2022 Ocak ayı hemşire maaşları zammı! 2022 hemşire maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hemşirelerin 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaş oranları belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarının belirlemesinin ardından, 2022 Ocak – Haziran dönemlerinde yılın ilk 6 ayı için alacakları maaşlar enflasyon farklı ile yüzde 25,65 oranında artmış oldu. Yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklayan TÜİK, memur ve memur emeklisinin maaş oranlarının da netleşmesini sağladı. İşte 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı hemşire maaşları.
Hemşire dahil tüm memur ve memur emeklilerinin maaşları için 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 5 + 22,48 oranında zam yapılacak. Yeni zam oranları ile en düşük memur maaşı ise 5 bin 665 liraya yükseldi.
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Öte yandan ek zam müjdesinin de verilmesinin ardından sağlık çalışanları dahil olmak üzere birçok kamu kesiminde çalışan vatandaş alacakları yeni zam oranları ve ek ödemeleri merak etmeye başladı. Açıklanan güncel hemşire maaş zam oranlarına göre yaklaşık bin 500 liraya yakın bir artış olduğu görülüyor.
2022 Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?
Türkiye'deki tüm memur ve memur emeklisinin maaşlarına gelen yeni zam oranları belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, toplu sözleşme maddeleri de dikkate alınarak, geçen yıl için 5 bin 237 TL olarak belirlenen hemşire maaşı, 2022 Ocak ayı itibariyle ilk 6 aylık dönem için 6 bin 733 TL'ye yükseldi.