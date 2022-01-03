2022 Ocak ayı hemşire maaşları zammı! 2022 hemşire maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?

Türkiye'deki tüm memur ve memur emeklisinin maaşlarına gelen yeni zam oranları belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, toplu sözleşme maddeleri de dikkate alınarak, geçen yıl için 5 bin 237 TL olarak belirlenen hemşire maaşı, 2022 Ocak ayı itibariyle ilk 6 aylık dönem için 6 bin 733 TL'ye yükseldi.