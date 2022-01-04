2022 Ocak ayı genel müdür zammı! 2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?
2022 genel müdür ve şube müdürü maaş zam oranları belli oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin uzun süredir merakla beklediği 2022 maaş zam oranlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan genel müdür ve şube müdürlerinin alacakları maaş oranları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve toplu sözleşme kapsamında belirlenen ek zam oranlarına göre yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında genel müdür maaş oranları da netlik kazandı. İşte genel müdür ve şube müdürü maaş oranları.
Genel Müdür Maaşları Zam Oranı Ne Kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yıldan itibaren memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında yeni oranları açıklamasının ardından zam oranları da netlik kazandı.
Memur maaşlarına toplamda yüzde 28 oranında bir zam yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında yüzde 5 olarak görülen toplu sözleşme zammının da yüzde 7,5 olarak yukarı çekildiği açıklandı. Böylece 2022 Ocak – Haziran dönemi için memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 30,5 oranında bir artış uygulanacak.
Ayrıca aile yardımlarında da yeni oranlar belli oldu. Eşi çalışmayan bir memur için aile yardımı 521 TL olurken, 6 yaşından küçük çocuğu olanlara 115 TL ve 6 yaşından büyük çocuğu olanlar için 57 TL destek ödemesi yapılacak. Genel müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürü maaşlarında da söz konusu oranlar geçerli olacak.