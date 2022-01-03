2022 Ocak ayı başkomiser maaşları zammı! 2022 başkomiser maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?
Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu. 2022 yılına ilişkin TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ve toplu sözleşmede belirlenen ek zam oranları dikkate alınarak en düşük memur ve memur emeklisi maaşları hesaplandı. Polis, başkomiser, doktor, hemşire, öğretmen, imam ve diğer tüm memurların 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaş oranları netleşti. 2022 yılının ilk 6 ayı için polis memuru ve başkomiserlerin alacağı zam oranları yüzde 20,65 enflasyon farkı ile artı yüzde 5 toplu sözleşme oranı üzerinden hesaplanacak. İşte başkomiser, polis memuru ve emekli polis maaşı 2022 zam oranları.
2022 Başkomiser Maaş Zam Oranı Ne Kadar?
Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2022 zamlı memur ve emekli maaş oranları belli oldu. 2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında ilk 6 ay için uygulanacak zamlı maaş oranlarının belli olmasının ardından birçok meslek grubundan çalışan alacakları zamlı maaşları merak ediyor.
2022 yılının ikinci altı ayı için belirlenecek zamlı maaş oranları ise gelecek yıl aynı tarihlerde belli olacak enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Polis memuru ve başkomiser dahil olmak üzere diğer tüm memur ve memur emeklileri için ilk altı ayda uygulanacak kesin zam oranı ise yüzde 25,65 olarak hesaplanmıştır.
2022 Başkomiser Maaşı Ne Kadar Oldu?
2022 Ocak ayı itibariyle (3/1) başkomiser maaşı 8 bin 494 TL'den, 10 bin 672 TL'ye yükseltildi. Görev yapılan yer, derece, unvan ve diğer değişkenlerde göz önüne alınarak bu oranın üzerinde bir maaş ödemesi yapılacaktır. (8/1) başkomiser maaşı ise yeni hesaplama oranlarına göre maaşı 7 bin 102 TL'den, 9 bin 052 TL'ye yükselmiştir.