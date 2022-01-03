2022 Ocak ayı başkomiser maaşları zammı! 2022 başkomiser maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 Başkomiser Maaşı Ne Kadar Oldu?

2022 Ocak ayı itibariyle (3/1) başkomiser maaşı 8 bin 494 TL'den, 10 bin 672 TL'ye yükseltildi. Görev yapılan yer, derece, unvan ve diğer değişkenlerde göz önüne alınarak bu oranın üzerinde bir maaş ödemesi yapılacaktır. (8/1) başkomiser maaşı ise yeni hesaplama oranlarına göre maaşı 7 bin 102 TL'den, 9 bin 052 TL'ye yükselmiştir.

