2022 Kasım ucuz yatırımlık arazi müjdesi! TOKİ'den 350 m² ile 500 m² arsa alın! Aylık 100-200 TL vererek tapu elinizde! İstanbul, Çanakkale, Erzurum...
TOKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Orta gelir grubunu hedefleyen yeni sosyal konut projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz. Dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
TOKİ'den orta gelirli ailelere yeni müjde geldi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular sona erdi. Gözler TOKİ kura çekimindeyken yeni duyuru yapıldı. 100 bin yeni konut projesi geliyor! Peki kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları neler? 2+1, 3+1 konutlar için nefesler tutuldu başvuru ekranının aktif edilmesi bekleniyor. Öte yandan TOKİ arsa ve işyeri başvuruları devam ediyor. 10 Ekim'de başlayan İlk İşyerim başvuruları 7 Kasım'da sona erecek. Yine 10 Ekim'de başlayan İlk Evim Arsa başvuruları da 7 Kasım'da bitecek. İşte detaylar!
Bakan Kurum "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20'si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz." dedi.