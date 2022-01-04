2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı imam maaşları zammı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarına göre imamların yeni yılda alacakları maaş zam oranları belli oldu. Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda imam ve din görevlisi için yeni zam oranları geçerli olacak. Ayrıca derece, kişinin medeni durumu ve diğer unsurlara göre imam maaşları değişiklik gösterecek.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
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YENİ MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 29.247
Genel müdür (1/4) 16177 21.111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
Öğretmen (1/4) 6587 8.596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
Başkomiser (3/1) 8522 11.121
Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
Mühendis (1/4) 8703 11.357
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165