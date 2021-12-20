2022 emekli ve memura gelecek zamlar netleşti! İşte hesaplama sonuçları ve 2022 Ocak'ta hesabınıza yatacak zamlı maaş
Milyonlarca memur ve emeklinin 2022 yılı için beklediği zam oranları nihayet netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge konusunda da sona gelindiği sinyallerinin verilmesinin ardından, Bakan Bilgin'in emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin detaylarını paylaşması büyük ilgi uyandırdı. İşte 2022 emekli maaşlarında son durum.
Emeklilere Müjdeyi Bakan Bilgin Verdi!
Emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışma başlattıklarını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, en altı düzeydeki emekli maaşının yukarı çekileceğini ifade etmişti.
Söz konusu iyileştirmeler yapılmazsa SSK ve Bağ Kur emeklilerinin 2022 Ocak ayında alacakları maaşlar enflasyon rakamlarının üzerinde olacak. Memur ve memur emeklileri ise ek protokol ve 3600 ek gösterge ile daha yüksek oranda zam alabilecekler.
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Bin Liralık Artışın Gelmesi Yakın!
3600 ek gösterge konusunda çalışmaların tamamlandığını ve yapılacak resmi görüşmeler sonucunda yürürlüğe konulacağına dair açıklamanın gelmesinin ardından, memur ve memur emeklisinin maaşlarında, 2022 Ocak zammının ardından 1.000 TL'lik ek bir artış da görülecek.