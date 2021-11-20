2022 emekli maaş zam tablosu! Ocak 2022 SSK, Bağkur, memur emeklisi maaş zammı kaç TL? Emekliye intibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme zammı...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 civarında olacak. Böylece en düşük emekli aylığı 1.775 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi aylığı ise artış yüzde 11.17 çıkarsa 3 bin 641 liraya ulaşacak.