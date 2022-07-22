Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme takvimi!

2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme takvimi!

Emekli sandığı maaş farkları ve emekli zamlı maaşlar ne zaman ödenmeye başlanacak sorusu milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Zamlı maaş ödemeleri SSK emeklileriyle başladı. Ardından da Bağ-Kur emeklileriyle devam edecek. SSK Bağkur emeklileri ile başlayacak ödemeler tahsis numarasına göre yapılıyor. Memur emeklilerinin maaş farkları hakkında da aramalar hız kazandı. Peki, 2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? Emekli memurların Temmuz zamlı maaş ödem takvimi açıklandı mı? İşte detaylar!

takvim.com.tr
22.07.2022 15:26 - Son Güncelleme: 22.07.2022 15:26
2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? Emekli memurların Temmuz zamlı maaş ödem takvimi!

Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek sorusu merak ediliyor. Emekli maaşları için enflasyon farkları da açıklandı. Zamlı ilk maaşlar hesaplara yatmaya başlayacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte SSK Bağkur 4C 2022 emekli maaş farkları tahsis numarasına göre ödeme günleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? Emekli memurların Temmuz zamlı maaş ödem takvimi!

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere memur emeklilerine yüzde 41,69 zam yapıldı. Emekli memur maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Maaş farkları ise daha sonra yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? Emekli memurların Temmuz zamlı maaş ödem takvimi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? Emekli memurların Temmuz zamlı maaş ödem takvimi!

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

.

2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? Emekli memurların Temmuz zamlı maaş ödem takvimi!

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

SON DAKİKA