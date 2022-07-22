2022 emekli maaş farkları neden ödenmedi? 4C Emekli Sandığı maaş farkları ne vakit yatacak? 14- 15 günlük maaş farkı ödeme takvimi!

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere memur emeklilerine yüzde 41,69 zam yapıldı. Emekli memur maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Maaş farkları ise daha sonra yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı.