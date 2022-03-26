2022 emekli bayram ikramiyesi için yeni formül! Bayram ikramiyesi 1.498,20 TL, 1.655,61 TL veya 2.126,79 TL'ye yükselebilir
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler ve ikramiye tutarı belli oluyor. Milyonlarca vatandaşın hesabına bayram öncesinde aktarılan 1.100 TL tutarındaki ikramiye ödemeleri için artış beklentisi oluşmuş durumda. Masada ise 4 farklı tutar olduğu aktarılıyor. 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılması beklenen bayram ikramiyeleri için 4 farklı tutar gündem oldu. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı ikramiyesinde son durum ne? İşte detaylar
26.03.2022 09:51 - Son Güncelleme: 26.03.2022 09:51
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
Emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin beklentileri bir hayli artmış durumda. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan birçok uzman farklı formüllerin devreye gireceğini aktarıyor.
Her yıl iki defa hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri kapsamında 2022 yılı için ilk ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak.
Emekli Bayram İkramiyeleri Yakında Meclis'e Gelebilir!
2022 yılında ödenecek bayram ikramiyelerine ilişkin yakın zamanda önerilerin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Torba kanun ile beraber emeklinin bayram ikramiyesinin de yeni Ramazan Bayramı öncesinde belirlenmesine ilişkin detayların ortaya çıkması bekleniyor.