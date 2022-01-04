2022 doktor maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı doktor maaşları zammı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel verilere göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılında alacakları maaş oranları belirlendi. 2022 yılı için doktor maaşlarında da tüm kamu çalışanı ve emeklileri için belirlenen oranlar geçerli olacak
2022 Ocak – Haziran dönemi için yılın ilk 6 ayında tüm memur ve memur emeklilerinin alacakları maaş oranları belirlendi. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak itibariyle TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeni zamlı doktor maaşları belli oldu. Pandemi döneminde ağır şartlar altında çalışan doktor ve diğer sağlık çalışanları yapılacak zam oranlarını merakla bekliyordu. Yeni yılda yüzde 20,65 olarak hesaplanan enflasyon farkı ile beraber maaşlar yeniden hesaplanıyor. İşte 2022 zamlı doktor maaşları.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
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YENİ MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 29.247
Genel müdür (1/4) 16177 21.111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
Öğretmen (1/4) 6587 8.596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
Başkomiser (3/1) 8522 11.121
Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
Mühendis (1/4) 8703 11.357
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165