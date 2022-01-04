2022 doktor maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı doktor maaşları zammı!

2022 Ocak – Haziran dönemi için yılın ilk 6 ayında tüm memur ve memur emeklilerinin alacakları maaş oranları belirlendi. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak itibariyle TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeni zamlı doktor maaşları belli oldu. Pandemi döneminde ağır şartlar altında çalışan doktor ve diğer sağlık çalışanları yapılacak zam oranlarını merakla bekliyordu. Yeni yılda yüzde 20,65 olarak hesaplanan enflasyon farkı ile beraber maaşlar yeniden hesaplanıyor. İşte 2022 zamlı doktor maaşları.