2022 Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç İL İL kurbanlık FİYAT LİSTESİ! KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları da gündemde yer almaya başladı. Milyonlarca kişi A-101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa ve diğer yerlerdeki kurbanlık fiyatlarını merakla araştırıyor. Hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere 81 ilde fiyat listesi açıklandı. Peki KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? kurbanlık fiyatları kilosu ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç kurbanlık FİYATLARI TAM LİSTE...