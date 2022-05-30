2022 Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları kaç para oldu? İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2022! Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık bağış fiyatları 2022!
Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı 9 - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 12 Temmuz'a denk geliyor. Dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 kurbanlık fiyatları il il belli oldu. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 koyun, keçi, sığır, büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!
30.05.2022 09:00 - Son Güncelleme: 30.05.2022 09:00
Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı 9 - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 12 Temmuz'a denk geliyor. Dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 kurbanlık fiyatları il il belli oldu. Peki, il il Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2022 koyun, keçi, sığır, büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!
KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR?
Kurbanlık fiyatları, hayvanın cinsi, türü ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları: