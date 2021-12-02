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Haberler Ekonomi 2022 asgari ücret zammı öğrencileri de ilgilendiriyor! İlaç gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

2022 asgari ücret zammı öğrencileri de ilgilendiriyor! İlaç gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

Okulu bitirmenin şartlarından biri de staj yapmak. Milyonlarca öğrenci 2. ve ya 3. sınıfta zorunlu stajlarını tamamlayıp bir üst sınıfa geçiyor. Geçmiş yıllarda stajyerlere para ödenmezdi. Öğrenciler zor şartlarda haftalar süren stajlarını yapar beş kuruş ödeme alamazdı. Artık staj yapan öğrenciler de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak şekilde maaş alabilecek. 2022 yılı asgari ücretin de açıklanmasına az bir süre kala stajyer adayları ne kadar maaş alacaklarını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

02.12.2021 14:47 - Son Güncelleme: 02.12.2021 14:47
2022 asgari ücret zammı ilan gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

2022 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, stajyerler de nefeslerini tuttu rakamları beklemeye koyuldu. İlk asgari ücret görülmeleri tamamlandı. Bu yıl geçmiş yıllara oranla büyük bir zam bekleniyor. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan öğrenciler çalıştıkları kurumda en az asgari ücretin 30'u kadar maaş alabiliyor. Yasaya göre de staj yapanlara en az 767,27 TL staj parası verilmesi gerekiyor. Asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını beklemeye koyuldu.

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2022 asgari ücret zammı ilan gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

Stajyerlere 2020 yılında en az 619,19 TL ödeniyordu. Söz konusu tutar 2021 yılında ise 767,27 TL'ye çıktı.

2022 asgari ücret zammı ilan gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

Yaz dönemlerinde staj yapan öğrencilere, 767,27 TL'den daha az asgari ücretin verilmeyeceği belirtildi.

2022 asgari ücret zammı ilan gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

2022 yılında da 767,27 TL olan stajyer maaşları her yıl olduğu gibi artacak.

2022 asgari ücret zammı ilan gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta düzenlendi. Komisyonun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

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