2022 asgari ücret zammı öğrencileri de ilgilendiriyor! İlaç gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...
Okulu bitirmenin şartlarından biri de staj yapmak. Milyonlarca öğrenci 2. ve ya 3. sınıfta zorunlu stajlarını tamamlayıp bir üst sınıfa geçiyor. Geçmiş yıllarda stajyerlere para ödenmezdi. Öğrenciler zor şartlarda haftalar süren stajlarını yapar beş kuruş ödeme alamazdı. Artık staj yapan öğrenciler de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak şekilde maaş alabilecek. 2022 yılı asgari ücretin de açıklanmasına az bir süre kala stajyer adayları ne kadar maaş alacaklarını merak etmeye başladı. İşte detaylar...
02.12.2021 14:47
- Son Güncelleme: 02.12.2021 14:47
2022 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, stajyerler de nefeslerini tuttu rakamları beklemeye koyuldu. İlk asgari ücret görülmeleri tamamlandı. Bu yıl geçmiş yıllara oranla büyük bir zam bekleniyor. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan öğrenciler çalıştıkları kurumda en az asgari ücretin 30'u kadar maaş alabiliyor. Yasaya göre de staj yapanlara en az 767,27 TL staj parası verilmesi gerekiyor. Asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını beklemeye koyuldu.