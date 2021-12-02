2022 asgari ücret zammı öğrencileri de ilgilendiriyor! İlaç gibi gelecek! Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da...

2022 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, stajyerler de nefeslerini tuttu rakamları beklemeye koyuldu. İlk asgari ücret görülmeleri tamamlandı. Bu yıl geçmiş yıllara oranla büyük bir zam bekleniyor. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan öğrenciler çalıştıkları kurumda en az asgari ücretin 30'u kadar maaş alabiliyor. Yasaya göre de staj yapanlara en az 767,27 TL staj parası verilmesi gerekiyor. Asgari ücret arttıkça da stajyer maaşları artıyor. Hal böyle olunca öğrenciler de yeni yıl zammını beklemeye koyuldu.