Asgari ücret ek zamla birlikte 5.500 üzerinde ödenecek! 2. yeni ışık yakıldı! Mayıs ayı enflasyon oranı ile yeni asgari ücret zammı hesap tablosu
Son dakika haberi... Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam gelesi gündemde! Milyonlarca çalışan 2. zam gelip gelmeyeceğini merakla araştırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. 2. yeni ışık yakıldı! Milyonlarca kişi yeni gelişmelere kilitlenmişti! Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret 2. zamla ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret ek zamla birlikte 5.500 üzerinde ödenecek! İşte detaylar...
Temmuz zammında flaş gelişme! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücret kaç TL olacak? soruları gündemde sıcak yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak ödenen asgari ücret 2022 yılında 4.253,4 TL olarak belirlendi. Artan enflasyonla birlikte çalışanlar 2. bir zammın gelmesini talep ediyor. Bu noktada gözler Temmuz ayına çevrilmiş durumda. 1 ay sonra emekli ve memur zamları açıklanacak. Asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son dakika Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını ifade etmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." diye konuşmuştu.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı içerisinde Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam olur mu sorusu sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya şu yanıtı vermişti;
"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."
SON DAKİKA:ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM SİNYALİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken, asgari ücret zammı için de yeşil ışık yaktı.