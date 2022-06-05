Asgari ücret ek zamla birlikte 5.500 üzerinde ödenecek! 2. yeni ışık yakıldı! Mayıs ayı enflasyon oranı ile yeni asgari ücret zammı hesap tablosu

Temmuz zammında flaş gelişme! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek, asgari ücret kaç TL olacak? soruları gündemde sıcak yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak ödenen asgari ücret 2022 yılında 4.253,4 TL olarak belirlendi. Artan enflasyonla birlikte çalışanlar 2. bir zammın gelmesini talep ediyor. Bu noktada gözler Temmuz ayına çevrilmiş durumda. 1 ay sonra emekli ve memur zamları açıklanacak. Asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son dakika Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte ayrıntılar...