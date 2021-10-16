2021 Ekim ayı İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı! Evden çalışın aylık 6.000 TL'ye kadar kazanın!
Ekim ayı için evde paketleme işi oldukça revaçta! Bu bağlamda Türkiye'de evde ek iş olarak uygulanabilecek en iyi işlerden biri paketlemedir. Ülkemizde evde paketleme işi veren çoğu firma bulunuyor ve bu firmalar vasıtasıyla aylık 6000 liraya kadar ek gelir elde etmek mümkün. Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evde paketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir. Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.
Covid-19 Pandemisinin etkisiyle çoğu işletmenin evden çalışma modeline geçmesiyle eş güdümlü evde paketleme işi veren firmaların sayısında mühim düzeyde artış yaşanmıştır. Fakat bu dönemde gelir kaybı yaşam sürdüren bireylerin sayısındaki artış da paketleme işlerine yönelimi artırmış ve eskiye nazaran evde paketleme işi bulmak mühim düzeyde güçleşmiştir. Bu rehberde 2021 senesi itibarıyla evde paketleme veren firmalar ve uygulanabilecek paketleme işlerini bulabilirsiniz.
Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evde paketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir. Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.
Ülkemizde genelde perakende işi yapan firmaların çok büyük bir alanı paketleme hizmetine gereksinim duymaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla personel istihdam etmek üzere sermaye sahibi değildir. Bu amaçla paketleme gereksinimi olan işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla evden çalışabilecek insanlardan hizmet alıyor. Siz de böylece paketleme gereksinimi olan işletmeler ya da direk kişiler amacıyla hizmet verebilir ve para kazanabilirsiniz.
NE KADAR KAZANABİLİRİM?
Evde paketleme işiyle kazancınız genelde ne kadar çalıştığınız ile doğru orantılıdır. Çoğunlukla tek bir şahıs paketleme işleri ile aylık 6 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Fakat evde paketleme işi veren firmalar tek bir vatandaşa genelde iş vermiyor. İşletmeler genelde 5-6 kişilik gruplara iş sağlamaya daha sıcak bakıyor.