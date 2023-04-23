2008 sonrası Bağkur'lulara 5 yıl erken emeklilik! 1261 gün şartı ortadan kalkıyor! Primler de eşitleniyor!

Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların yaşamlarındaki en önemli aşamalardan biridir. Çalışanlar için emekli olma süreci oldukça önemli olsa da, emeklilik sistemi hakkındaki kurallar ve yasalar oldukça karmaşıktır. Bu nedenle, özellikle de Bağ-Kur'lu vatandaşlar için emeklilik sistemiyle ilgili yapılacak olan değişiklikler, oldukça önemlidir. SGK sisteminde bir sigortalı son 7 yıllık çalışmasında en çok hangi sigorta kolundan prim yatırmışsa o sigorta kolundan emekli oluyor şartı uygulanıyor. Yani son 7 yıl içinde 1261 gün SSK primi yatıran bir Bağkur'lu tamamen SSK üzerinden emekli olabilmekteydi. Prim eşitlemesi ile beraber bu şart da kaldırılacak.