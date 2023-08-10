İntibak yasası, Türkiye'nin emeklilik sistemini daha adil ve dengeleyici bir hale getirmeyi amaçlayan önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Bu yasa, emekli maaşlarında 2000 öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasındaki belirgin farklılıkları ortadan kaldırmayı, emeklilik primlerinin eşitlenmesini ve daha dengeli bir emeklilik sistemi oluşturmayı hedeflemektedir. 2000 öncesinde emekli olanlar ile 2000 sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkları, emeklilik sistemine ilişkin sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir.
Bu yasa ile birlikte, 2000 sonrası emeklilerin emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve 2000 öncesinde emekli olanlarla daha dengeli bir şekilde eşleştirilmesi hedefleniyor. Bu, geçmişteki dengesizlikleri gidermeye yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Emeklilik primlerinin dengelemesi ise, emeklilik sürecine dahil olan her bireyin daha adil bir şekilde emeklilik haklarından yararlanmasını sağlayarak sistemi daha sürdürülebilir hale getirme amacını taşıyor.
İntibak düzenlemesi, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayarak emekli maaşlarında artış sağlamayı hedefliyor.
Kadınlara yaş ve prim desteği sağlanması, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünün azaltılması gibi adımlar, emeklilikle ilgili reformların bir parçası olarak gündemde yer alıyor. Bu adımlarla birlikte emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve mali güvencelerinin artırılması amaçlanıyor.