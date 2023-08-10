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Bu yasa ile birlikte, 2000 sonrası emeklilerin emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve 2000 öncesinde emekli olanlarla daha dengeli bir şekilde eşleştirilmesi hedefleniyor. Bu, geçmişteki dengesizlikleri gidermeye yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Emeklilik primlerinin dengelemesi ise, emeklilik sürecine dahil olan her bireyin daha adil bir şekilde emeklilik haklarından yararlanmasını sağlayarak sistemi daha sürdürülebilir hale getirme amacını taşıyor.