2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! 16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı...

Geçen ay emeklileri mutlu edecek haberler peş peşe geldi. Promosyon, ikramiye ve maaş önemli bir artış yaşandı. EYT'lilerin emeklisiyle birlikte 16 milyon kişiyi yakından ilgilendiren yeni maaş zammı ve ikramiye tutarları belli oldu. Son yapılan güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Geçen ay yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişiye yapılacak ikramiye tutarında artış yaşandı. Yeni ikramiye tutarı 2.000 TL oldu. Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye alacak.