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Haberler Ekonomi 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! 16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı...

2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! 16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı...

16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! Temmuz 2023'te en düşük emekli maaşı... Mart ayında SSK Bağ-Kur emeklisini heyecanlandıracak gelişmeler peş peşe yaşandı. 16 milyon emekliye müjdeler verildi. Geçen ayın sonlarına doğru açıklamaya yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı. Maaşta ve ikramiyede yaşanan bu artışla emekli gelecek ay çifte kazanç sağlayacak.

takvim.com.tr
02.04.2023 14:41 - Son Güncelleme: 02.04.2023 14:42
16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! Temmuz 2023’te en düşük emekli maaşı...

Geçen ay emeklileri mutlu edecek haberler peş peşe geldi. Promosyon, ikramiye ve maaş önemli bir artış yaşandı. EYT'lilerin emeklisiyle birlikte 16 milyon kişiyi yakından ilgilendiren yeni maaş zammı ve ikramiye tutarları belli oldu. Son yapılan güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Geçen ay yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişiye yapılacak ikramiye tutarında artış yaşandı. Yeni ikramiye tutarı 2.000 TL oldu. Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! Temmuz 2023’te en düşük emekli maaşı...

EN DÜŞÜK MAAŞ EMEKLİ MAAŞINA 2.000 TL ZAM!

Emeklilerin taban maaşıyla birlikte ikramiyeleri de artırıldı.

Taban maaş alan emekliler böylece bayram öncesi çifte artış yaşayacak.

16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! Temmuz 2023’te en düşük emekli maaşı...

TBMM gündemine gelen yeni yasal düzenleme ile emeklilerin taban maaşları 7.500 liraya çıkartılırken bayram ikramiyeleri de 2 bin lira oldu.

16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! Temmuz 2023’te en düşük emekli maaşı...

Böylece emekliler yılda iki ikramiye ile birlikte toplamda 4000 TL almış olacaklar. İkramiye her emekliye maaşı kaç lira olursa olsun eşit olarak ödeniyor.

16.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! Temmuz 2023’te en düşük emekli maaşı...

Bu yüzden maaş almaya hak kazanan EYT'liler için de ilk ikramiye hakkı doğmuş olacak.

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