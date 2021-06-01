20.000 ve 40.000 TL ödeme - Başvurana yardım yapılacak… Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan barınma yardımlarında yapılan 4 yardım bulunuyor. Bir yardım doğal afet kapsamında sağlanırken diğer 3 destek vatandaşların ihtiyacı olması durumunda ödeniyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. 20 bin TL değerinde sosyal yardım ödemeleri başladı. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.

01.06.2021 16:19 - Son Güncelleme: 01.06.2021 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





