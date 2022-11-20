20.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! E- devlet'ten hemen bakın!

Ülkemizde SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV gibi pek çok kurum yardım parası vermektedir. Kazanılmış olan bu haklar genel olarak e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Bu kurumlardan biri olan SGK oldukça fazla yardım yapmaktadır. Şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlar vardır.