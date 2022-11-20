20.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! E- devlet'ten hemen bakın!
SGK; kişilerin ödemelerini ve yardım müracaat neticelerini e-devlet sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekliliğini ifade etti. Öte yandan bir de ödeme alan kişilerin yılsonuna kadar ödeme talebi yapmaması halinde ücretlerin hesaplarından geri çekileceğini bildirdi.
20.11.2022 16:09 - Son Güncelleme: 20.11.2022 16:09
Ülkemizde SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV gibi pek çok kurum yardım parası vermektedir. Kazanılmış olan bu haklar genel olarak e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Bu kurumlardan biri olan SGK oldukça fazla yardım yapmaktadır. Şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlar vardır.