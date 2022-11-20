Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 20.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! E- devlet'ten hemen bakın!

20.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! E- devlet'ten hemen bakın!

SGK; kişilerin ödemelerini ve yardım müracaat neticelerini e-devlet sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekliliğini ifade etti. Öte yandan bir de ödeme alan kişilerin yılsonuna kadar ödeme talebi yapmaması halinde ücretlerin hesaplarından geri çekileceğini bildirdi.

20.11.2022 16:09 - Son Güncelleme: 20.11.2022 16:09
SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! 20.000 TL’ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! E- devlet’ten hemen bakın!

Ülkemizde SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV gibi pek çok kurum yardım parası vermektedir. Kazanılmış olan bu haklar genel olarak e-devlet üzerinden takip edilebiliyor. Bu kurumlardan biri olan SGK oldukça fazla yardım yapmaktadır. Şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdi düzenli sosyal yardımlar vardır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! 20.000 TL’ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! E- devlet’ten hemen bakın!

Bu amaçla vatandaşların acele edip sorgulama yapması gerekmektedir. Peki, yardım ödemeleri sorgulama prosedürü nasıl yapılmaktadır? İşte yanıtı!

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! 20.000 TL’ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! E- devlet’ten hemen bakın!

Yardım Ödemeleri Sorgulama

Şahıs ödemlerinin kontrolleri Sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! 20.000 TL’ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! E- devlet’ten hemen bakın!

Bu nedenle vatandaşların ilk olarak e-devlet sistemine kimlik belgesi numaraları ile kayıt olması gerekmektedir.

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV veriyor! 20.000 TL’ye kadar birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! E- devlet’ten hemen bakın!

Sonrasında ise arama bölümüne SGK yazıp aratması gerekmektedir. SGK sistemine giriş yapıldıktan sonra ise tekrar arama bölümüne şahıs ödemelerim yazıp tekrara aratılması gerekmektedir.

SON DAKİKA