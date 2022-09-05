20000 TL ihtiyaç kredisine en uygun oran veren bankalar! Günde 26,3 TL’den başlayan taksitlerle krediniz hazır

Bankalarda özelliklede tüketici kredilerine yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Yaşanan küresel sağlık bozukluğu ile de bütün dünya çapında ekonomik kriz yaşanmaktadır. Yaşanan ekonomik krizler banklarda ki faiz oranlarını istemsizce artırmaktadır. Günümüzde ise pek çok banka 20.000 TL amacıyla değişik kredi faiz oranlarını uygulamaktadır.