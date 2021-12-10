2000 yılı ve sonrası emekli olanların cüzdanına girecek rakamlar belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lunun geliri Ocak'ta katlanacak! Zamlı maaşlar...

2000 yılı ve sonrası emekli olanların cüzdanına girecek rakamlar belli oluyor! SSK,SGK, Bağkur'lunun geliri Ocak'ta katlacak! Zamlı maaşlar... SGK ve Bağkur maaşlarına 2022 Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili merkalı bekleyişe girdi. Bu anlamda 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranları göz önüne alınarak tespit edilen memur ve emekli zammı amacıyla kritik bir veri kaldı. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile beraber zam oranları netleşecek. Peki, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? İşte detaylar...