2000 yılı ve sonrası emekli olanların cüzdanına girecek rakamlar belli oluyor! SSK, SGK, Bağkur'lunun geliri Ocak'ta katlanacak! Zamlı maaşlar...
Milyonlarca kişi Ocak zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Özellikle 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşında ne kadar artış olacağı konusu gündemde en sık takip edilen konular arasında. Ocak'ta memur emeklilerine ilave bir artış gündem konusu olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de seyyanen zam beklentileri arttı. Memurlar ve emeklilerin yanı sıra yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar Ocak 2022'de zamlı maaş almanın hayalini kuruyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon açıklandı. Bu açıklamalara göre TÜFE'de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Enflasyon farkı ise 7'nin üzerinde. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile beraber zam oranları netleşecek. Peki, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2022 Ocak zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
2000 yılı ve sonrası emekli olanların cüzdanına girecek rakamlar belli oluyor! SSK,SGK, Bağkur'lunun geliri Ocak'ta katlacak! Zamlı maaşlar... SGK ve Bağkur maaşlarına 2022 Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili merkalı bekleyişe girdi. Bu anlamda 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranları göz önüne alınarak tespit edilen memur ve emekli zammı amacıyla kritik bir veri kaldı. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile beraber zam oranları netleşecek. Peki, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak olan memurlara ilave bir artış daha yapılması için düğmeye basılırken, bu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanması bekleniyor.