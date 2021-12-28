2.000 TL taksitle otomobil alabilirsiniz! En uygun taşıt kredisini hangi banka veriyor? Akbank, QNB, Vakıfbank, Garanti, Türkiye İş Bankası
Otomobil piyasalarında kur dalgalanmalarına bağlı yaşanan fiyat artışları, yeni ekonomi modeli sonrasında düşüşe geçen kur sonrasında yerini indirimlere bıraktı. Birçok otomobil markası tarafından indirimler yapılırken diğer yandan finansman seçenekleri de cazip hale getirildi. QNB Finansbank avantajlı taşıt kredisi kampanyası ile öne çıkıyor. Rehinsiz Taşıt Kredisi kampanyası ile uygun faiz ve esnek ödeme seçenekleri sunulacak. İşte en uygun taşıt kredilerdi.
28.12.2021 10:21
- Son Güncelleme: 28.12.2021 10:21
QNB Finansbank tarafından Rehinsiz Taşıt Kredisi kampanyası sunulurken diğer birçok bankadan ikinci el ve sıfır km araçlar için cazip kredi fırsatları duyuruldu.
Bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları ise kışça şu şekildedir:
- Akbank Taşıt Kredisi: %2,15
- QNB Finansbank Rehinsiz Taşıt Kredisi: 2,57
- Vakıfbank Taşıt Kredisi: 1,50
- Garanti BBVA Taşıt Kredisi: %2,27
- Türkiye İş Bankası Taşıt Kredisi: %1,75
QNB Finansbank Rehinsiz Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Otomobil satın almak isteyenlerin kredi taleplerinde her zaman büyük bir engel yaratan rehin şartı, QNB Finansbank sayesinde ortadan kaldırıldı.