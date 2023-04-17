2000 sonrası emekliye 1.300 TL ilave zam! Son 20-21-22-23 yılda sigortası olanlar dikkat! Maaşlara %70 EK ARTIŞ YAPILACAK! Seçim öncesi...
2000 sonrası emekli olanlar için intibak zammı hakkında gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. EYT dosyası sonrası gözler emeklilikte intibak yasasına çevrildi. 2000 yılı sonrası emeklilerin maaş farkının giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İntibak ile maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...
17.04.2023 16:37 - Son Güncelleme: 17.04.2023 16:44
Uzun zamandır merakla beklenilen intibak yasası ile ilgili incelemeler sürüyor.. İntibak talebi hayata geçerse 1.300 TL zam yolu açılacak. 2023 senesinde yapılması beklenilen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bu sene emekliye intibak zammı verilecek mi? İşte merak edilenler...
1- MAKAS KAPANACAK
Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.