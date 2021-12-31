2000 öncesi ve 2000 sonrası! SGK ve Bağkur’lu emekliye çift zam müjdesi! Düşük maaşlara seyyanen iyileştirme planı! Enflasyon farkı ise...

Ayrıca memur ve emekliler için ilave zamların geleceği yönünde tahminler ise güçlenmiş durumda. 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılacak zamma göre şuan için 5 aylık rakamlar yüzde 10,48 seviyesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu oranın üzerinde ve ek zamlarla birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zamlarda artış gösterecek.