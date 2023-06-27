2000-2016 sonrası kademeli emeklilik tablosu netleşti! 2. EYT takımı 46-38-50-55 yaşındakilerden oluşacak! Torba yasa ile 5000 prim, staj ve çıraklık...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde etti. Şimdilerde ise EYT'yi kaçıranlar için yeni çözümler üretilmesi gündeme geldi. Kolay emeklilik için kademeli yaş indirimi beklentiler arasına girdi. Prim, yıl, yaş şartı için gerekli süreyi tamamlayamayanlar arama motorlarında, "2000 sonrası kademeli emeklilik şartları neler olacak? Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm detaylar ve son açıklamalar haberimizde...
27.06.2023 07:29 - Son Güncelleme: 27.06.2023 07:29
EYT sonrası gözler kademeli emeklilik müjdesine çevrildi. Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde yapılan düzenlemeler arasında kademeli emeklilik sistemi de bulunuyor. Bu sistemde, emeklilik yaşının belirli periyotlarda düşürülmesi planlanıyor. Peki, kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...
2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile 5 milyona yakın kişi emekli oldu. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu haksızlığın önüne geçmek için kademeli emeklilik sistemini hayata geçirebilir.