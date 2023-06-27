2000-2016 sonrası kademeli emeklilik tablosu netleşti! 2. EYT takımı 46-38-50-55 yaşındakilerden oluşacak! Torba yasa ile 5000 prim, staj ve çıraklık...

2000 SONRASI KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile 5 milyona yakın kişi emekli oldu. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.