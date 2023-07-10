2000-2012 s. sigortalıya kademeli emeklilik perdesi açıldı! 2. torba yasa ile 45-48-50-55 yaşındakilere piyango vuracak! 5000 prim değil 4.500 prim kıskaçta! Staj, çıraklık, Bağkur affı...
EYT'de 2.perde onlara açılıyor! EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte, yeni emeklilik reformu için 2. torba yasa çalışmaları bekleniyor. Bu çalışmalar arasında en çok merak edilen konulardan biri de kademeli emeklilik sistemi oldu. Hükümetin atacağı adımlar, milyonlarca çalışanın gündemini meşgul ederken, kademeli emeklilik sisteminin geleceğiyle ilgili beklentiler de güçleniyor. Kademeli emeklilik sistemi, prim ödeme süresi, sigorta yılı, emeklilik koşulları gibi faktörleri dikkate alarak emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesini öngörüyor. Peki, kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? İşte şartlar ve detaylar haberimizde...
10.07.2023 06:54 - Son Güncelleme: 10.07.2023 06:54
EYT düzenlemesinin ardından birçok kişi emeklilik hakkı elde ederken, 1999 sonrasında sigorta girişi olanlar maalesef kapsam dışında kaldı. Ancak, yeni emeklilik reformuyla birlikte kademeli emeklilik için atılacak adımlar merak konusu oldu.Bu yeni sistem, çalışanların daha esnek bir emeklilik planlaması yapabilmesine imkan tanıyacak ve erken emekli olma hakkı tanıyacak. Peki, şartlar ne olacak? İşte detaylar...
Emeklilik konusunda beklenen reform çalışmaları hız kazanırken, EYT kapsamı dışında kalan bireyler için umut verici gelişmeler yaşanıyor.