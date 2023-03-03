2000-2008 sigortalı emekliye 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! SSK, Bağkur'luya %55 fark + 6.702 TL maaş! Çifte katmerli ek zam geliyor! Polis, jandarma, öğretmen, çavuş...
Emekli ve memurlar 1. ayda zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Şimdi gözler intibak yasası ve Temmuz zammına çevrildi. Ek göstergeleri yenilenen memurlara ve emeklilerine Temmuz ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı verilerine göre şimdiden fark oluştu. Böylece Temmuz zammı %7.96'ya ulaştı. Geriye yalnızca 4 veri kaldı. Öte yandan emekliler intibak zammının bu sene yürürlüğe girip girmeyeceğini araştırıyor. İşte meslek meslek, emekli memur 2023 maaş tablosu...
03.03.2023 19:26 - Son Güncelleme: 03.03.2023 19:26
Emekli ve memurlar merakla Temmuz zammını araştırıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber yeni maaşlar tek tek belli olmaya devam ediyor. Peki, emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 2023 yılına başlayan memurlar ve emekliler, gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.
Yani memurların Temmuz'da yüzde 6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 21.52'yi (yüzde 8 + 13.52) değil, yüzde 8'i aşıp aşmadığına bakılıyor.