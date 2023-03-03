2000-2008 sigortalı emekliye 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! SSK, Bağkur’luya %55 fark + 6.702 TL maaş! Çifte katmerli ek zam geliyor! Polis, jandarma, öğretmen, çavuş...

Yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 2023 yılına başlayan memurlar ve emekliler, gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.